(Di venerdì 4 agosto 2023) Sarà una giornata ricca diin tv ed inquella di: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali ed il Tour de Pologne, i motori con il Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), l’arrampicataiva con i Mondiali, il nuoto paralimpico con i Mondiali e molto altro ancora. Nella settima giornata delle Universiadi Estive verranno messi in palio altri 24 titoli: a Chengdu, in Cina, saranno assegnati 7 ori nell’atletica e nel nuoto e 2 nel taekwondo, nei tuffi, nella scherma, nella ginnastica artistica e nel tennistavolo. Proseguiranno a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: la manifestazione iridata nelodierno prevede altre finali di ciclismo su pista oltre ...

Gli obiettivi sono chiari ma senza fretta, addi fatto sono 8 i giocatori "acquistati" in questo mercato estivo tra riscatti e nuovi inserimenti. Dragusin, Martinez e Puscas sono i giocatori sui

Sport in tv oggi (venerdì 4 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Si può perdere con dignità, nello sport. Ma si può anche gareggiare senza averne. Sul perché la somala Nasra Abubakar Ali fosse ai blocchi di partenza delle Universiadi ...È un ibrido tra calcetto e sfide a basket da playground. Il campo è tondo e non rettangolare, ha tre porte e non due. Ecco come funziona ...