(Di venerdì 4 agosto 2023) L'eco - attivista svedeseThunberg ha annullato la sua partecipazione all'Edinburgh International Book Festival, la fiera del libro di Edimburgo in programma dal 12 al 28 agosto nella città ...

... la fiera del libro di Edimburgo in programma dal 12 al 28 agosto nella città scozzese, per protestare contro unodella rassegna, il fondo britannico Baillie Gifford, per i suoi "grandi" ...... mentre l'IFAD (Fondo Internazionale Sviluppo Agricolo)nei piccoli agricoltori e nel ... Condividi questo articolo:Tra gie partner di Milano Cortina 2026 figurano anche Giorgio Armani , Salesforce , Eni , ... 'Da tempo il Proseccoimportanti risorse a favore del mondo dello sport e della cultura. ...

Sponsor investe in idrocarburi, Greta diserta evento in Scozia Agenzia ANSA

L'eco-attivista svedese Greta Thunberg ha annullato la sua partecipazione all'Edinburgh International Book Festival, la fiera del libro di Edimburgo in programma dal 12 al 28 agosto nella città scozze ...Il Consorzio di tutela del Prosecco Doc (oltre 12.000 aziende in 9 Provincie italiane, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia) è l’Official sparkling wine sponsor della Fondazione Milano Cortina 2026 ...