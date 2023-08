Spezia | UFFICIALE l'arrivo di uno svincolato dall'Austria

Dopo aver toccato le città di Senigallia, Codroipo, Brescia, Parma, La, Ferrara, Piazzola, ... Radio Italia è media partnerdel tour.... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ...Redazione Sport 0 80 Happy Casa Brindisi ha delineato il suo cammino verso il primo impegno...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... Il debuttodel Lecce è in programma domenica 13 agosto ore 21 quando al Via del Mare si ...

SPEZIA, UFFICIALE L'INGAGGIO IN PRESTITO DI FRANCESCO PIO ESPOSITO DALL'INTER - Sportmediaset Sport Mediaset

C’era anche Lukas Muhl questa mattina a Pontremoli per la ripresa degli allenamenti dello Spezia, tornato in campo dopo un giorno di riposo nel day after della vittoria in amichevole contro il Wolfsbu ...Nato alla Spezia nel 1940, è stato campione italiano delle corse in salita nel 1965 e team manager del Motogp negli anni Settanta e Ottanta. Per primo ha ...