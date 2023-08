Sparito il reddito di cittadinanza restano i furbi | ricchi con i fondi degli italiani

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Se l'era deldiè finita il tempo dei furbetti non è ancora scaduto. L'ultimo caso in ordine cronologico arriva da Milano dove la Guardia di Finanza ha scovato 39 percettori illeciti. Per un danno accertato per le casse dello Stato pari a 456mila euro. Tutto è iniziato da alcuni controlli in aeroporto del Gruppo Linate da cui è emerso come numerosi passeggeri, tutti percettori deldi, venivano trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante di cui non erano in grado di giustificare la provenienza. Dopo ulteriori verifiche, delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, è stato accertato che alcuni di loro risultavano proprietari di immobili, dati in affitto, altri avevano delle attività imprenditoriali o utilizzavano beni intestati a defunti. L'intervento ha ...