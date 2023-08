Spaccio di droga a Massa Lubrense | arrestato

(Di venerdì 4 agosto 2023)di, L’indagato già era statoin gennaio a Meta di Sorrento. Aveva con se cocainadi. Il tre agosto sera personale della Squadra Giudiziaria del Commissariato PS di Sorrento hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Hanno infattiun 55enne originario di Piano di Sorrento ma residente a. Ad emettere la misura cautelare il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è gravemente indiziato del reato di “” di sostanze stupefacenti. Gli agenti ...

... il minore che era con lei confessa ai poliziotti di avere laIntensa serata di controlli ...di Terni in un'attività capillare di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello......in flagranza per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Varese a disposizione dell'Autorità Giudiziaria varesina. Laè ......della soffiata per farsi 'risarcire' dei soldi persi a seguito della mancata vendita della...anche la possibilità di raccontare al Giudice che fosse anche lui coinvolto nell'attività di...

Il pugno duro di Singapore contro la droga: impiccato per spaccio un 39enne RaiNews

Un tunisino di 51 anni è finito in carcere a Padova con l'accusa di atti sessuali su minori: secondo le accuse, avrebbe manipolato una ragazzina di 12 anni, violentandola ed inducendola ad assumere co ...Durante la Festa della birra hanno pesantemente molestato i due fidanzati. Uno dei tre aggressori, di 23 anni, ora è agli arresti domiciliari per spaccio di droga ...