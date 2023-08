Spacciavano a ridosso di una scuola | tre arresti per droga

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato lo strano via vai in una strada adi un istituto superiore, stranamente intensificatosi malgrado lasia chiusa essendo agosto, a insospettire i carabinieri di Pozzuoli (Napoli) che hanno scoperto una piazza di spaccio e arrestato tre persone. Dai servizi di appostamento è emerso che i clienti si recavano in quella stradina prevalentemente con il sopraggiungere del buio pensando che di non destare particolare l’attenzione ma ottenendo esattamente l’effetto l’opposto. I tre pusher sono tutti puteolani: uno aveva appena ceduto una stecchetta di hashish ad un acquirente del posto. Nel conto finale, le tasche dei 3 nascondevano 11 dosi di cocaina, 12 di crack e 10 di hashish. Nell’abitazione di uno di loro 3520 euro in contante ritenuto provento illecito. Denaro, poco più di 100 euro, anche ...