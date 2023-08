(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe gestito una piazza di spaccio di droga a Massa Lubrense (Napoli) e questo, a causa di un precedente arresto, era già gravato dell’dialla polizia giudiziaria. Per questo motivo gli agenti della squadra giudiziaria del commissariato di polizia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo di 55 anni: agli arresti domiciliari, è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno accertato tra gennaio e febbraio numerose cessioni illecite di hashish eina. Il cinquantacinquenne lo scorso 23 gennaio di quest’anno era già stato tratto in arresto, in flagranza di reato, perché trovato, nel corso di un controllo avvenuto a ...

Per conquistarla, Pietro si finge un ecologista, siper un pezzo grosso dei "Fridays for ... lavorando su noti marchi nazionali ed internazionali (Alpitour, Rai,Cola, Ferrero, Seven, Fiat,...Per conquistarla, Pietro si finge un ecologista, siper un pezzo grosso dei "Fridays for ... lavorando su noti marchi nazionali ed internazionali (Alpitour, Rai,Cola, Ferrero, Seven, Fiat,...

Spaccia coca nonostante obbligo di presentazione, arrestato anteprima24.it

La cocaina era nascosta ovunque, persino all’interno del barattolo delle patatine. Talmente tante ne aveva a disposizione un uomo di 52 anni di Lampedusa, arrestato dalla guardia di finanza per detenz ...Sembrano gli ingredienti di una commedia boccaccesca, invece è tutto vero. Classe 1957, il don è ripetutamente finito nel mirino delle forze dell’ordine – prima i carabinieri, poi la polizia – per una ...