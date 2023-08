Sottomarino Usa a Napoli | tour nelle acque del Golfo con le autorità cittadine

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ildi classe Ohio USS Florida (SSGN 728) è arrivato questa mattina neldiper una visita programmata. Durante la permanenza a, l’USS Florida effettuerà una breve sosta logistica e ospiterà personalità di rilievo per un, rafforzando ulteriormente la partnership tra Stati Uniti e Italia. L’ultima visita dell’USS Florida neldirisale al marzo 2023. “Siamo onorati di accogliere tali distinti ospiti a bordo dell’USS Florida durante la sosta logistica a– ha dichiarato il Contrammiraglio Stephen Mack, Direttore delle Operazioni Marittime delle Forze Navali Statunitensi Europa-Africa -. Il nostro rapporto di lunga data con, che ospita le Forze Navali per l’Europa e per ...