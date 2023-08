Sorteggio tabellone Masters 1000 Toronto 2023 in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023)e tutte le informazioni per seguire ildeldi, torneo in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. Non ci sarà Novak Djokovic, che ha deciso di prendersi un’ulteriore settimana per affinare la sua preparazione in vista degli US Open. Al via invece tutti gli altri big, dal campione di Wimbledon Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, che a inizio stagione aveva fatto faville sul cemento. Presenti anche ben quattro giocatori azzurri: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. PROGRAMMA E COPERTURA TV Ilsi terrà nella giornata di venerdì 4 agosto alle ore 22 italiane (16 locali). Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà ...