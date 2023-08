Sondaggi politici elettorali oggi 4 agosto 2023 | italiani sempre più pessimisti per il futuro a causa dei cambiamenti climatici

(Di venerdì 4 agosto 2023)piùper il clima: è quanto emerge dagli ultimielaborati dall’Istituto Noto per il quotidiano La Repubblica. Secondo la rilevazione, infatti, il 72% del campione “dichiara di essere pessimista per iled è convinto che la situazione ambientale peggiorerà nei prossimi anni”. Il pessimismo aumenta tra i giovani, toccando il 79 per cento, mentre diminuisce, pur toccando percentuali elevate, con l’aumentare dell’età, cioè il 65% tra gli adulti ed il 60% tra gli anziani. Il 18% degli ...

... visti i, si è finito per allungare i tempi tenendo aperta la questione: le opposizioni ... Giocando a un gioco facile facile: non date i soldi a chi ne ha bisogno e li aumentate "ai". ...L'argomento del salario minimo ha trovato,alla mano, un'inattesa attenzione da parte dei cittadini. Sarebbe più preciso definirla ... Dossier suiSalario minimo, la Camera approva la ...Inoltre Trump, in riferimento alla sua continua ascesa neinonostante i guai giudiziari, ... come il vicino stato della Virginia, dove non ci sono pregiudizi", ha detto ancora ...

Sondaggi politici, i partiti alla vigilia della pausa estiva: FdI sotto il 30%, Forza Italia continua a scend… la Repubblica

L'ex presidente Usa in tribunale si dichiara "non colpevole". "Mi serve un'altra incriminazione per vincere", ha detto quasi ...Per la terza volta in pochi mesi, Donald Trump si presenta in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, si dichiara non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti.