Sommer | sconto alla prima partita col Bayern Monaco Caso – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Yannpotrebbe arrivare più tardi del previsto. Scoperta un’altra clausola che si attiverebbesuaufficiale giocata col, l’Inter aspetta. ATTESA –ufficiale giocata da Yannla sua clausola rescissoria scenderà da 6 a 3.5 milioni di euro. L’Inter ha ottenuto loche voleva dal, ora attende solo il 12 agosto per la Supercoppa di Germania che vedrà protagonisti i bavaresi contro il Lipsia.arriverà perciò tardi agli ordini di Simone Inzaghi, ciò vuol dire che non sarà pronto per lagara di campionato con il Monza. Molto probabilmente avrà una ...