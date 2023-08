Sommer | oggi giorno decisivo | Inter pagherà clausola in un caso

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’starebbe provando a trattare con il Bayern Monaco per acquistare il portiere svizzero Yann. La situazione.– Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, l’sta provando a trattare col Bayern Monaco per l’acquisto di Yannsarà ilper capire se il club bavarese dirà sì all’offerta per il portiere. Incontrario, la società nerazzurra eserciterà larescissoria da 6 milioni di euro con pagamento biennale e così porterà a Milano l’estremo difensore svizzero. Fonte: GianlucaDiMarzio.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di, 4 agosto 2023: Lukaku . De Ketelaere . Osimhen . Kessie . Samardzic . Donnarumma . Scamacca . solo per citare i nomi che ...L'Inter continua a lavorare su Yannper la porta, a Napoli ancora non arriva la fumata ... Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le prime pagine di, venerdì 4 agosto . vai alla galleryMarotta e Ausilio aspettano ora il via libera per Scamacca (West Ham) e(Bayern Monaco), ... chefarà sostenere le visite mediche a Musah (attesa la firma in sede nel pomeriggio). Pace ...

Scamacca, l'Atalanta disturba e l'Inter alza l'offerta. Sommer, oggi il Bayern Monaco scioglie le riserve Fcinternews.it

Gianluca Scamacca si avvicina sensibilmente all’Inter che ha alzato la sua offerta al West Ham: ora la cifra proposta è di 24 milioni + 4 di bonus.Dopo gli addii in successione di Handanovic, Cordaz e, soprattutto Onana, l’ Inter si è trovata nella particolare situazione di non aver nessun portiere in rosa se non il giovanissimo Stankovic. Dopo ...