Sommer | Inter in ritardo coi tempi! Deve cambiare strategia? – TS

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il tempo scorre e l’fare ancora a meno di. TuttoSport informa sulle tempistiche lunghe e sullada adottare. TEMPISTICHE – Continuano a trascorrere veloci i giorni che separano l’dall’inizio del campionato e, nonostante la dichiarata emergenza, il posto tra i pali rimane vuoto. Yannè stato scelto da tempo come prossimo primo portiere nerazzurro, ma Simone Inzaghi non può ancora contare su di lui. Questo è difficoltoso per il tecnico piacentino, che non avrà a disposizione lo svizzero neanche durante questo weekend di allenamento. TuttoSport, infatti, informa che per oggi l’non ha fissato alcuna visita medica al CONI, che domani sarà regolarmente chiuso. Dunque, perè tutto nuovamente rimandato alla ...

L'prova a stringere i tempi per il vice -: dopo Trubin, spunta anche il nome del brasiliano Bento . Juventus: Bonucci verso l'Ajax, la voce Zaniolo e il ritorno di Morata ., dopo ...... mentre permane l' ottimismo sul fronte. La pista che in queste ore sembra subire un leggero stop è quella legata a Folarin Balogun , altro indizio che spinge l'verso l'affondo ...Se non è un caso, poco ci manca. L'non è ancora riuscita ad assicurarsi le prestazioni sportive di Yann: le prossime 48 ore, come riporta gazzetta.it, potrebbero essere decisive per il mercato dell'. In questo lasso ...

Non è detto che Simone Inzaghi avrà l'erede di Onana all'esordio in campionato: rischiano di allungarsi i tempi per Sommer ...Yann Sommer è sempre più vicino all'Inter: Simone Inzaghi attende il portiere, il cui prezzo si abbasserà ulteriormente nei prossimi giorni ...