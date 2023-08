(Di venerdì 4 agosto 2023) Via libera dall'assemblea dei soci dialla nomina delconsiglio di amministrazione per il triennio 2023 - 2025.è la Società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti ...

è la Società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. L'assemblea hacome presidente Carlo Massagli e ...IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DICarlo Massagli Presidente, Gian Luca Artizzu designato Amministratore Delegato Roma, 4 agosto 2023. L'Assemblea dei soci, riunitasi ieri, ha ......per il triennio 2023 - 2025 di, la Società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. L'Assemblea hacome ...

Sogin, nominato il nuovo cda: Massagli presidente, Artizzu Ad Tiscali Notizie

L’Assemblea dei soci, riunitasi ieri, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 – 2025 di Sogin, la Società pubblica responsabile del decommissioning degli ...Roma, 4 ago. (askanews) - Via libera dall'assemblea dei soci di Sogin alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2023 - 2025. Sogin è ...