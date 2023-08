(Di venerdì 4 agosto 2023) L’si qualifica per ladegli18 diin corso di svolgimento in, a Praga. La squadra che ha per manager Andrea Longagnani non ha neppure l’ombra di un problema nell’ultima giornata del Super Round, alias intergirone. L’ultimo atto vedrà le azzurre affrontare di nuovo la, già battuta per 2-1 nel corso del torneo. Nel primo dei due match di oggi, giocato alle 11:45 del mattino, per l’neppure l’ombra di un problema, con un netto 14-5 nei confronti dell’Ucraina impreziosito dmanifesta attivataquinta ripresa nonché da un paio di brillanti tripli di Sbiotta nell’inning iniziale e di Binetti nel quarto. Più ...

... Alberto D'Auria , per partecipare ai campionatidi categoria che si terranno dall'8 al 12 ...che prenderanno parte alla competizione fanno sapere dal PortaMortara Novara Baseball&- La ...... 170 km di storia in un Cammino 17 Marzo 2021 AREZZO - Bsc, Jasmine Bernardini convocata dalla nazionale italiana per glidi14 Luglio 2014 Ti potrebbe interessare Chiudi Shame - ...... UNA NUOVA RICERCA RIVELA LE PRIORITÀ DI BANCHE, WEALTH E ASSET MANAGERBusiness Wire ...inaugura il suo nuovo stadio virtuale per la Major League Baseball durante la partita diMLB All ...

Softball, Europei Under 18 2023: Italia in finale da imbattuta, sarà ancora sfida alla Repubblica Ceca OA Sport

Le romagnole saranno impegnate sabato nella trasferta di Saronno contro l’Inox Team Saronno, campione in carica e anche attuale capoclassifica ...Nell’ultimo turno prima della pausa di agosto, la Poule Salvezza affronta il primo turno di ritorno. Tutti e 4 i gironi sono in campo sebbene con qualche squadra a riposo e qualche defezione per via d ...