...7 milioni di euro relativamente all'attestato digitale di vaccinazione anti covid - la cosiddetta- la cui distribuzione venne successivamente sospesa. Al governatore viene contestato il ...Basta collegarsi al sito dell'ente certificatore e fornire i dati richiesti, come il codice seriale della, un codice segreto ricevuto via SMS nel caso della firma digitale remota, il ...È live su Kickstarter la " DockaseUSB - C Hub 10 - in - 1 Explorer Edition ", un nome lunghissimo per una docking station dal ... una USB - C e un lettore di memory. La docking station si ...

++ Smart card per anti covid, invito a dedurre per De Luca ++ Euronews Italiano

Ipotesi di danno contabile per il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sono stati gli uomini del nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Napoli, poche ...Coinvolto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per poco meno di un milione di euro. L’invito a dedurre riguarda in tutto sei persone per la vicenda delle smart card regionali che ...