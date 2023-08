Smarriscono il sentiero sul monte Terminio | 26 ragazzi soccorsi dagli alpini

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConcluso a tarda notte un intervento di ricerca e soccorso di un gruppo di scout sul. I 26erano partiti in mattinata dal comune di Serino (Av) per raggiungere l’altopiano di Verteglia passando per ilquando, poco sotto la cima, si sono ritrovati in difficoltà avendo difatti smarrito il. Non riuscendo più proseguire, a ridosso di alcune ripide pareti, stremati e senza più acqua, hanno contattato il gestore del rifugio dove avrebbero dovuto pernottare. Quest’ultimo dopo aver ribadito aidi non muoversi ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) il quale ha poi diramato l’allarme ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi ...