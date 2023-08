ROMA - La vittoria nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic ha incoronato definitivamente Carlos Alcaraz come il nuovo re del tennis mondiale e ad ammettere l'attuale superiorità del 20enne ...vittoria lanciò nella stratosfera lo svizzero, definito quasi all'unanimità il tennista più ... A Jannikil compito di proseguire nella dinastia dei mostri nati ad agosto. Il 16 agosto l'......Masters 1000 di Montecarlo all'arrivo alle fasi clou in tutti e quattro gli Slam di Jannik, ... La strada tracciata ègiusta. " Non è il caso di bruciare le tappe, ognuno ha i propri tempi ...

Sinner e quella frase di Ivanisevic su Alcaraz: le sue parole fanno discutere Corriere dello Sport

definito quasi all’unanimità il tennista più forte (o quantomeno quello di maggior talento) della storia del gioco. Il King di Basilea farà 42 anni l’8 di agosto. Sono 45 Slam in 3 per le leggende già ...Ivanisevic, le parole su Sinner Il 51enne ex tennista croato, 'facendo le carte' agli Us Open, parla però anche dell'azzurro Jannik Sinner: "Alcaraz è una storia a sé - dice Ivanisevic - e Sinner è ...