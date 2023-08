Silver Sirotti | il ferroviere che morì per salvare le vittime della bomba fascista dell' Italicus

Ultima vittima accertata,, ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, insignito di medaglia d'oro al valor civile alla memoria per aver tentato di soccorrere i viaggiatori ...Nel corso degli anniversari della strage del treno Italicus (12 morti e 48 feriti) è stato ricordato a Forlì, la città del ferroviere, 25 anni, medaglia d'oro al valor civile: uscito praticamente incolume dallo scoppio,, in servizio come controllore, con un estintore non esitò a risalire sulla carrozza ...Successivamente è avvenuta la deposizione di corone nella sala d'attesa della Stazione Centrale e il ricordo del ferroviere, deceduto nella strage dell'Italicus al primo binario della ...

La città ricorda Silver Sirotti L'inno della Intercity Gospel il Resto del Carlino

Alle 1:23 del 4 agosto 1974, la quinta carrozza del treno Roma-Monaco fu danneggiata da un'esplosione appena uscita dalla galleria dell'Appennino tosco-emiliano. Silver riuscì a mettere in salvo numer ...Oggi, a Forlì, un concerto commemorativo ricorderà Silver Sirotti, medaglia d'oro al valore civile, vittima dell'attentato al treno Italicus. L'Avis comunale e il Comune di Forlì organizzano l'evento ...