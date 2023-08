Sigarette | in Canada le avvertenze contro il fumo verranno scritte su ogni singola sigaretta

Ilsarà il primo Paese al mondo ad apporre delle avvertenze direttamente sulle singole, nel tentativo di dissuadere i giovani dall'iniziare a fumare e incoraggiare i tabagisti a ...Plastica, metallo e. L'elenco di uccelli che costruiscono nidi con i nostri rifiuti ... mentre negli Stati Uniti e ini falchi pescatori sfruttano i nastri di plastica che si usano per ...La lotta al fumo , in, è sempre più serrata. E, se le scritte sui pacchetti di- che mettono in guardia sui rischi per la salute " possono venire ignorate, adesso questi avvertimenti saranno riportati su ...

Canada, avvertimenti sui rischi del fumo su ogni singola sigaretta. È il primo paese al mondo la Repubblica

È la prima misura di questo genere mai applicata al mondo e fa parte di un più ampio pacchetto di norme molto severe ...Il governo canadese ha deciso di etichettare ogni singola sigaretta con le avvertenze sui rischi mortali del fumo ...