Siamo Capodrise | “Consigliera D’Angelo | dopo Michele Di Paolo ci denunci tutti”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 4 agosto 2023). È necessario spiegare a coloro che, diretti interessati o semplici osservatori, poco sanno, o sanno in maniera distorta, delle vicende ultime relative alla situazione politico-amministrativa che, purtroppo, stanno permeando la nostra città, negli ultimi mesi.vari incontri tra il Sindaco Negro e la delegazione dell’Associazione politica “”, al fine di discutere sulle possibili soluzioni alla crisi amministrativa, creatasile note vicende che hanno coinvolto l’area economico-finanziaria, in termini di gestione e indirizzo politico della stessa, si era giunti ad un nulla di fatto. Quindi, il Sindaco ritirava le sue dimissioni a crisi in corso e non risolta, permanendo le condizioni e i presupposti dalle quali erano scaturite, per affermazione del primo cittadino. Nel ...