Shoigu spiazza tutti con il viaggio a sorpresa | Ucraina senza parole | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sergei, ministro della Difesa russo, ha fatto visita a un centro di comando in. Il video, pubblicato dall'esercito di Mosca, mostra il politico e generale mentre discute con altri militari della guerra con Kiev. In seguito visiona armi, missili e carri armati presenti nella base. Un comunicato del dicastero della Difesa della Russia, inoltre, ha dichiarato cheè stato informato del raggruppamento di forze militari "occidentali" in una località non specificata dell'