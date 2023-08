Sfatiamo i falsi miti sulla crema solare – La guida utile

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ogni estate tornano alla ribalta duemolto popolari sulle spiagge: il primo riguarda la, e il secondo l’abbronzatura sotto l’ombrellone. Spesso, in estate, tendiamo a sottovalutare l’importanza della protezioneo a credere che l’ombrellone possa bloccare completamente i raggi nocivi. Inoltre, molte volte si è portati a credere che l’abbronzatura funga da protezione della pelle. Ma non è esattamente così. In questo articolo,questi, spiegando anche la differenza tra i raggi UVA e UVBnostra salute e come laagisce per proteggerci.! Per ...