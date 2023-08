Servizio di controllo del territorio a Piazza Mercato | 37 identificati

(Di venerdì 4 agosto 2023) Effettuato undidel: Numerose violazioni rilevate e motoveicoli sequestrati Nella mattinata di ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto di personale della Polizia Municipale, hanno effettuato unstraordinario didelnella zona di. Nel corso delle attività, gli operatori hanno identificato 37 persone di cui una con precedenti di polizia, controllato 9 motoveicoli di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e contestato 19 violazioni del codice della strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida con patente scaduta e ...

... con all'ordine del giorno, tra le altre cose, il disegno di legge con nuove norme sul... Sul tavolo, tra le altre cose, le norme per la riforma deldi taxi, su cui al termine del Cdm ...Nella mattinata di ieri si è svolto uncongiunto interforze finalizzato alstraordinario del territorio nella città di Ventimiglia che ha visto la partecipazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di ...La polizia stradale, durante undi vigilanza in viale Marco Polo, ha denunciato un uomo per furto di pedane metalliche. Gli ...gli operatori a procedere al fermo del veicolo per un...

Servizio di controllo notturno a Sansepolcro: Tre agenti vigilano ... LA NAZIONE

...(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...Nella mattinata odierna i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto di personale della Polizia Municipale di Napoli, hanno effettuato un ...