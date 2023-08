Sequestrano e picchiano uomo dopo festino | scattano le manette

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023)unche lo stesso aveva trascorso unlenei confronti degli aggressori Il bilancio è di tre persone arrestateaver sequestrato e, di conseguenza, picchiato un. La vittima era stato prelevato durante una “luci rosse” in cui regnava il sesso e quantità importante di alcol. E’ accaduto a Roma, precisamente nel quartiere Tor Bella Monaca. Come riportato in precedenza unè stato sequestrato all’interno di un appartamento. A ricostruire la vicenda ci ha pensato direttamente la Procura della Capitale. A quanto pare la vittima ha vissuto le ore peggiori della sua vita: bendato, picchiato e legato ad una sedia. Il motivo di ...