Sebastian Vettel torna in pista | ultim’ora sorprendente | tifosi in subbuglio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gira la voce che un campione tedesco di Formula 1,potrebbere in una competizione, rieccoI campioni, in qualsiasi ambito sportivo, se hanno nostalgia e voglia di vincere, sicuramente un giorno o l’altro torneranno per rimettersi in forma e perché no, a correre sui circuiti che li hanno visti trionfare. È il caso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pause estive nel 'segno' della Alpine Un anno fa la pausa estiva era stata inaugurata dall' annuncio a sorpresa dell'approdo in Aston Martin di Fernando Alonso al posto del ritirato, una 'fuga' quella dello spagnolo dalla Alpine che scoperchiò il caso Oscar Piastri, soffiato alla scuderia francese dalla McLaren che successivamente trovò insieme a Daniel ...Basterebbe questo dato per definire l'impronta lasciata dain Formula 1 con i suoi quattro successi iridati, stesso numeri di Alain Prost, uno in meno di Juan Manuel Fangio e tre in ...A casa sua, nel fine settimana di Zandvoort, dopo le vacanza, potrà eguagliare il primato didi nove successi di seguito. Le qualità del #1 della Red Bull ormai non sono più un ...

Vettel in Formula E: la clamorosa indiscrezione dalla Germania | FP FormulaPassion.it

Dal verde dell'Aston Martin al "green" con riflessi blu elettrico della Formula E per Sebastian Vettel Dalla sua Germania, sono arrivate nei giorni scorsi le indiscrezioni sulla possibilità che il qu ...Il pilota spagnolo ha ammesso di aver avuto un incentivo personale ad offrire la migliore versione di se stesso in questo 2023 in Aston Martin ...