Se sull’eutanasia il buon esempio lo dà il leghista Zaia di M Cappato

(Di venerdì 4 agosto 2023) La notizia più rilevante degli ultimi tempi, sul fronte dei diritti civili in Italia, arriva dal Veneto, nel disinteresse dei partiti. E sono più notizie in una! Prima notizia: “Gloria”, paziente oncologica terminale, ha ottenuto dalla Regione Veneto l’aiuto medico alla morte volontaria. Seguita da Filomena Gallo, assistita dal medico Mario Riccio, ha ricevuto dal servizio sanitario la sostanza letale e i dispositivi necessari. Non era mai accaduto prima (nelle Marche, Federico Carboni e l’associazione Luca Coscioni dovettero procedere non “con”, ma “contro” la Regione). Seconda notizia: il servizio sanitario del Veneto ha considerato la chemioterapia, alla quale era sottoposta “Gloria”, come “trattamento di sostegno vitale”, condizione indispensabile per ottenere legalmente l’“aiuto al suicidio”, con ciò aprendo la possibilità di avvalersi dell’aiuto a morire anche per i malati ...