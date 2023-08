"Se Olimpieri insieme ad altri è contrario al progetto di Emodinamica lo dica senza artifici d'aula"

Leggo con stupore il comunicato stampa del consigliere Stefanoin merito al progetto di Emodinamica per l'Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto. Nell'ultima riunione del Consiglio Comunale di giovedì 27 luglio ho assistito e ascoltato anche l'...... con all'attivo ricerche archeologiche in tutto il mondo, Maurizio Forte ha presentato,a ... Un'esperienza unica per gli studenti dei due Atenei, - scrive Graziaper l'associazione ...Leggo con stupore il comunicato stampa del consigliere Stefanoin merito al progetto di Emodinamica per l'Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto. Nell'ultima riunione del Consiglio Comunale di giovedì 27 luglio ho assistito e ascoltato anche l'...

"Se Olimpieri insieme ad altri è contrario al progetto di Emodinamica ... OrvietoNews.it

Leggo con stupore il comunicato stampa del Consigliere Olimpieri in merito al progetto di emodinamica per l’Ospedale Santa Maria della ...L’interrogazione presentata in questo caso sembra il solito strumento per ottenere un risultato sottaciuto durante la discussione d’aula. Se il consigliere Olimpieri insieme ad altri è contrario al ...