Scuola | Amorese Fdi | ' subito 62mila assunzioni | altro che scarsa attenzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Mi auguro che le critiche a questa maggioranza per una presuntaallapubblica siano definitivamente spazzate via dalla decisione del Consiglio dei ministri di ieri che ha deciso l'assunzione a ruolo a tempo indeterminato di oltre 50.000 unità di personale docente e di quasi 11.000 unità di personale assistenti tecnico-ausiliari. Senza contare i nuovi 419 insegnati di religione cattolica, i 280 dirigenti scolastici e i 52 di personale educativo. Dunqueoltre 62.000. E ancora non basta, perché laè così tanto sotto organico, e per questo in sofferenza, che a settembre il nuovo concorso definirà altre 30.000. Solo così, finalmente, avremo unapubblica in grado ...