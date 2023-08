Scossa di terremoto in Italia | epicentro e magnitudo | ultimissime

(Di venerdì 4 agosto 2023)diin: dov’è stato l’– Purtroppo torna a tremare la terra nel nostro Paese. Non c’è però da stupirsi: secondo quanto spiegato, infatti, dalla Protezione Civile, la nostra penisola possiede una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità molto elevata. Le regioni con un maggiore rischio sismico da noi sono: Zona 1 (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia. Zona 2 (rischio medio alto): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. Zona 3 (rischio medio basso): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte. Veniamo ora alche ha colpito la penisola ieri, giovedì 3 agosto 2023. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Fortissimodi6.2: la zona ...

Allainiziale ne sono susseguite più di 1.200, anche molto forti, nelle ore e nei giorni ... le persone direttamente colpite da questosono più di 9 milioni, di cui 4 milioni di ...TURCHIA - SIRIA: 6 mesi dopo Ildel 6 febbraio e la successivadel 20 febbraio , hanno devastato aree in cui i bambini e le loro famiglie stavano già affrontando enormi ...Improvvisamente inizia un violento, a sei giorni di distanza dalla distruzione del Regno di Lulusia. Dove prima sorgeva il Regno ora nel mare c'è un'enorme voragine. Laviene sentita ...

Terremoto oggi nelle Marche, la terra ha tremato lungo la costa poco prima dell'ora di pranzo il Resto del Carlino

Tenere desta l'attenzione, informare, testimoniare vicinanza e prossimità. Sono trascorsi sei mesi dalle scosse di terremoto che hanno sconvolto Siria e Turchia. L'occasione per fare un primo bilancio ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata in Calabria nella zona di Reggio Calabria: non ci sono stati danni a persone o cose ...