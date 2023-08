Scontro tra imbarcazioni in Costiera Amalfitana | muore l' editrice di Harry Potter

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tragedia in, dove nel pomeriggio del 3 agosto 2023 una turista americana è morta dopo che il piccolo gozzo con skipper che aveva noleggiato assieme alla famiglia per un giro a ...

...immediatamente successive all' impattoun veliero e un motoscafo con conducente, avvenuto ieri intorno alle 18.30 in Costiera amalfitana, nelle acque antistanti il Fiordo di Furore. Nello...L'incidente ha provocato sgomentoi turisti che in questa estate da sold out stanno affollando il borgo di Amalfi ed i comuni della costiera. L'incidente si è verificato nelle acque del Fiordo di ...Tragedia in Costiera Amalfitana, dove nel pomeriggio del 3 agosto 2023 una turista americana è morta dopo che il piccolo gozzo con skipper che aveva noleggiato assieme alla famiglia per un giro a ...

La vittima che era appena arrivata ad Amalfi, è Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente della casa editrice Bloomsbury che ha pubblicato la saga del maghetto Harry Potter. Era in vacanza in Italia con ...Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ancora scontro. Ad alimentare il gossip, alcune rivelazioni fatte dal Corriere della Sera. Sembra che durante gli ultimi incontri ...