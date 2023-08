Scontro tra imbarcazioni ad Amalfi | morta la presidente della casa editrice di Harry Potter VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Si chiamava Adrienne Vaughan la 45enne turista americana di New Yorkieri sera adin seguito al tragico incidente avvenuto nelle acque del Fiordo di Furore. Ladel Bloomsbury USA (la sussidiaria americanalondinese che edita i romanzi di) insieme con la sua famiglia, il marito Mike White e i loro due figli, una bambina di 12 anni e un maschio di 8, avevano prenotato un'escursione in barca alla scoperta delle bellezzecostiera. E ieri il sogno si è trasformato in tragedia. Una terribile collisione tra la loro imbarcazione da diporto, un gozzo sorrentino di nove metri di lunghezza, preso a noleggio con skipper, contro la prua del Tortuga, un veliero turistico per eventi esclusivi sulla rotta le ...

In seguito al forte impatto Vaughan è stata sbalzatai due scafi e le eliche in moto, procurandosi profonde ferite su diverse parti del corpo. Anche il marito ha riportato conseguenze, seppur ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Albenga Cronacaauto sul ponte rosso ad Albenga. Feriti in modo lieve gli occupanti Posted on ...Loil motoscafo e il veliero avvenuto a Conca dei Marini a largo di Amalfi Lomotoscafo e veliero è avvenuto giovedì pomeriggio a Conca dei Marini al largo di Amalfi ed è ...

(LaPresse) In rete sono comparsi i video dell'incidente avvenuto giovedì davanti al fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana, nel quale na ...Scontro tra veliero e una barca al largo di Amalfi Turista Usa muore davanti ai figli e al marito Foto Il terrore sul Tortuga: «Uno schianto, poi il caos» ...