Scontro auto-moto | centauro 28enne in fin di vita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte alle 2 i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in Corso Italia per un incidente tra una Panda e una. L’– secondo le prime indicazioni fornite – avrebbe colpito lain arrivo dal senso di marcia opposto. Ilin sella alle due ruote è stato sbalzato violentemente a terra. E’ stato portato all’ospedale di Pozzuoli, in prognosi riservata, in fin di. I due occupanti dell’sono rimasti illesi. La dinamica dell’incidente è ancora da definire. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.