Scomparsa a Fondi da tre giorni Rebecca Andrea Magni | romana di 23 anni La mamma | “Era con un amico | temo per lei”

Ferrara e la comunità ebraica cittadina piangono ladi Cesare Moisè Finzi, ebreo ferrarese scampato alle persecuzioni, medico, scrittore, ...ai suoi lettori e non ha mai accettato...... gli amici avviano una raccoltaper la moglie e la figlia. Marco Bozzelli aveva 39 anni, era originario di Vasto, ma viveva e lavorava a Pescara. Sabato scorso laa causa di ...Il dolore per la suasi è trasfuso in energia di comunità. Siamo più uniti che mai e ... I ricercatori vanno dove ci sono i, dove è alta la qualità della ricerca e dei docenti. Oggi ...

Rebecca Andrea Magni, scomparsa a Fondi romana di 23 anni. La mamma: «E' uscita con un amico, temo per lei» ilmattino.it

Era sotto casa in compagnia di un amico. Quando il padre è uscito nel piazzale per chiamarla per la cena, non l’ha più trovata. È scattato così martedì ...Ore d’ansia a Fondi, dove da diverse ore è sparita una ragazza di nome Rebecca Andrea Magni. La famiglia ha già denunciato l’allontanamento da casa da parte della ...