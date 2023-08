Sciopero SAG-AFTRA | Fran Drescher | L' IA è un cocktail letale che minaccia di avvelenare Hollywood

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 agosto 2023), presidente del sindacato SAG-, è tornata a parlare del problema dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nel mondo di, presidente di SAG-, ha criticato duramente l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studios, sostenendo si tratti di un "veleno" e che devono esserci regole precise per tutelare gli attori. Nelle ultime settimane, infatti, molti membri del sindacato hanno parlato della propria esperienza e di come alcune produzioni abbiano scannerizzato i loro volti per usarli a proprio piacimento in progetti futuri. Le dichiarazioni diSpiegando gli obiettivi delloin corso,ha spiegato: ...