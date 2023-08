Sciocchezze! Mai dette quelle cose | Bechis inchioda Furfaro | il piddino balbetta | Video

(Di venerdì 4 agosto 2023) Francoe Marcohanno dato vita a un botta e risposta a sfondo economico nel corso dell'ultima puntata di In Onda, su La7. Tutto è partito dal giornalista, che ha bollato come “sciocchezze” le parole dell'esponente del Pd riguardo alla flat tax con tetto a 85mila euro che riguarda i professionisti. “La Banca d'Italia non ha mai detto leche lui ha citato”, ha dichiarato. Subito è intervenuto, che si è scaldato nella sua replica: “Facciamo una scommessa. La Banca d'Italia ha detto che l'incremento a 85mila euro va a notai, professionisti e ingegneri. Se non è così la prossima settimana vengo in trasmissione e chiedo umilmente scusa, ma se è così viene lei e chiede scusa”.ha accettato la scommessa e ha poi continuato il suo ...

... se hanno letto, bugie, veleni, poi va a finire come va a finire. Già ora non è che ... Il team ha identificato alcune delle galassie ultradiffuse più distantiosservate, la cui luce ha ......italiana non sarebbestata nello Spazio. 'Forse perché la Nasa con le immagini della Terra vista da lassù vorrebbe farci credere che la Terra è piatta' Ovviamente parliamo di. Per ...... Joseph Barnato con l'opera "e Irriverenza" 3° classificato: Mariangela Ceci con l'... oltre che rivoluzionario, poiché al netto della propaganda i fatti guardati in profondità non sono...

Franco Bechis inchioda Furfaro: "Sciocchezze! Mai detto!", il piddino balbetta Liberoquotidiano.it

Oggi ti parliamo di un gadget semplicemente straordinario; è realizzato da Apple ed è un vero e proprio game changer del mondo tech. A dirla tutta, è un prodotto che noi ti auguriamo di non dover util ...Valerio Bertotto, allenatore ed ex giocatore tra le altre dell'Udinese (di cui è stato un'autentica bandiera), è intervenuto questa mattina nel corso di "Chi ...