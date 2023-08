Scienza | primo laser a cascata quantica interamente progettato in Italia

(Di venerdì 4 agosto 2023) All’Istituto Nanoscienze del Cnr (Cnr Nano) di Pisa è stato realizzato ilsviluppato e ottimizzato in. Il ‘cuore’ delè composto da oltre 2000 strati di materiale semiconduttore di spessore nanometrico, frutto della collaborazione tra il gruppo di ricerca guidato da Lucia Sorba, esperta nella crescita di nanostrutture, e il team di Miriam Serena Vitiello, esperta nello sviluppo di dispositivi a frequenze terahertz. Isonoinnovativi per la loro compattezza, efficienza e versatilità. Emettono radiazione a lunghezze d’onda nel lontano infrarosso con estrema precisione, per questo hanno ...

si colloca alposto tra gli Atenei e i centri di ricerca italiani, a pari merito con Bocconi, Padova, Pisa e Roma Sapienza. I progetti federiciani finanziati dal Fondo Italiano per la...

Sono 3 i progetti della Federico II finanziati con quasi 4 milioni di euro dal FIS - Fondo Italiano per la Scienza 2021. La graduatoria è stata appena pubblicata. In tutto ne sono ...È di oltre 330 milioni lo stanziamento per la ricerca di base previsto dal nuovo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis), il fondo pensato per ricercatori emergenti ed esperti impegnati nei prin ...