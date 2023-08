Scienza | gli antichi crateri da impatto stanno scomparendo causa erosione

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ipiu’della Terra potrebbero fornire agli scienziati informazioni critiche sulla struttura della Terra primordiale e sulla composizione dei corpi nel sistema solare, nonché aiutare a interpretare i record deisu altri pianeti. Ma i geologi non riescono a trovarli e potrebbero non essere mai in grado di farlo. Lo rivela un nuovo studio pubblicato sulla rivista dell’AGU per la ricerca sulla formazione e l’evoluzione dei pianeti, delle lune e degli oggetti del nostro Sistema Solare e oltre. I geologi hanno trovato prove di impatti, come materiale espulso (materiale lanciato lontano dall’), rocce fuse e minerali ad alta pressione risalenti a oltre 3,5 miliardi di anni fa. Ma i veridi tanto tempo fa sono rimasti sfuggenti. Le piu’ antiche strutture di ...

Scienza, gli antichi crateri da impatto stanno scomparendo causa ... Il Denaro

