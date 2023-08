Scienza | così “ZePrion” va in orbita per sviluppare nuovi farmaci

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un esperimento lanciato con successo ieri, verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), potrebbe portare ad una validazione del meccanismo di funzionamento di un protocollo del tutto innovativo per lo sviluppo dicontro gravi malattie neurodegenerative e non solo. Frutto di una collaborazione internazionale che coinvolge diversi istituti accademici e l’azienda israeliana SpacePharma, l’esperimentovede un fondamentale contributo dell’Italia attraverso l’Universita’ Milano-Bicocca, l’Universita’ di Trento, la Fondazione Telethon, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), e l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibba). Decollato con la missione spaziale robotica di rifornimento NG-19 dalla base di Wallops Island, in Virginia (USA), ...