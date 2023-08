Schillaci “Rafforziamo cooperazione con l’Ucraina in ambito sanitario”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sostegno alla formazione degli operatori sanitari, rilancio del servizioe dell’industria di settore in Ucraina, supporto all’assistenza riabilitativa, sviluppo della telemedicina e dei servizi di salute mentale,nella ricerca scientifica. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro bilaterale che si è svolto questa mattina in videoconferenza tra il ministro della Salute, Orazio, e il ministro della Salute ucraino, Viktor Liashko. “Abbiamo posto le basi per l’avvio di unache possa aiutarea ricostruire il proprio servizio– spiega il ministro– l’Italia è all’avanguardia sui percorsi di assistenza e cura e mettiamo a disposizione le nostre buone pratiche anche in ...