(Di venerdì 4 agosto 2023)per l’Italia nella terza giornata dellaalledi Chengdu. Oggi scendevano in pedana, con tre azzurri che hanno sfiorato l’accesso al podio: Francesco Ingargiola, Tommaso Martini e Rebecca Gargano. Nell’individuale di fioretto maschile lad’oro è andata al grande favorito di giornata, il rappresentante di Hong Kong, Ka Long Cheung, che ha superato in finale il francese Pierre Loisel per 15-12. Doppietta sul podio per Hong Kong, visto che il bronzo lo ha vinto Chun Yin Ryan Choi, oltre che al polacco Jan Jurkeiwicz. Podio solo sfiorato dagli azzurri Ingargiola e Martini, sconfitti rispettivamente da Loisel (15-9) e Choi (15-12). Ingargiola aveva messo fine al cammino di Davide ...

Scherma, Universiadi 2023: nessuna medaglia da fiorettisti e sciabolatrici OA Sport

