Scene da un Matrimonio | ecco le anticipazioni di sabato 5 agosto 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 agosto 2023)5 agosto, alle ore 14.10 su Canale 5, su Canale 5 nuovo appuntamento con la terza edizione di “da un”. Anna Tatangelo racconta le nozze di Fabrizio e Valentina a Cisterna di Latina. Leggi anche –> Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: aria di crisi? L’influencer rompe il silenzio (FOTO) Fabrizio e Valentina vivono a Cisterna di Latina, antico comune al confine tra le province di Roma e Latina. Fabrizio lavora come operaio in una lavanderia industriale di Pomezia e Valentina come commessa in un grande magazzino di Genzano. Si sono conosciuti tramite amici comuni e in brevissimo tempo sono andati a convivere. Hanno aspettato 4 anni prima di fare il grande passo ma, fissata la data, Valentina è rimasta incinta e hanno dovuto anticipare di qualche mese per farle indossare l’abito che aveva acquistato. Il rito ...