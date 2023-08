Scavi in piazza Cardinal Pacca | Corona | “Rischio allagamento per danni a condotta dell’acqua”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"InSanta Maria) durante i lavori per la costruzione di un Info Point sono venute alla luce importanti strutture archeologiche ma il cantiere è fermo dal 23 giugno e i reperti sono senza idonee protezioni, tra rifiuti vari". Inizia così la nota di Gabrieledel movimento "Altra Benevento è possibile". "I teli di copertura sistemati in modo precario – scrive – sono stati quasi tutti rimossi dal vento e non sono stati effettuati i lavori di consolidamento delle antiche mura chiesti dalla Soprintendenza. Il Comune è concentrato solo sulla approvazione della variante del progetto per realizzare l'Info Point sui reperti ma oggi è emerso un altro grave problema: ladell'acquedotto comunale che serve la zona