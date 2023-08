Scamacca | sorpasso Atalanta sull’Inter? La situazione attuale

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gianlucaha attirato l’interesse non solo dell’Inter, ma anche dell’. I bergamaschi hanno sorpassato economicamente i nerazzurri, la– Gianlucaè l’attaccante preferito di Simone Inzaghi tra i nomi usciti nelle ultime settimane. L’attaccante ha già accettato la destinazione milanese, vorrebbe tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra. Il problema per la dirigenza meneghina è l’inserimento dell’. Secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset i bergamaschi avrebbero superato l’offerta dell’Inter, quindi fanno sul serio per il calciatore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...