Scamacca salta? Balogun in pole | ma occhio a Beto | strategia Inter – SM

(Di venerdì 4 agosto 2023)si fa difficile per l’che deve fare i conti con l’Atalanta, inseritasi prepotentemente tra i nerazzurri e l’attaccante italiano. Ecco allora che riaffiora la pistama anche quella per. Di seguito le ultime di sportmediaset.it ALTERNATIVA – Gianlucasembrava ormai destinato all’, fino a quando l’Atalanta non ha deciso di inserirsi pareggiando in pratica l’offerta dei nerazzurri meneghini ma con bonus più semplici da raggiungere. Ecco allora che l’riallaccia i contatti con l’Arsenal per Folarin, inizialmente abbandonato dopo il muro eretto dai Gunners. Adesso però l’ha incassato la prima apertura sulla base di 35 milioni di euro. Attenzione però perché resiste anche la pista ...

In chiusura 'Roma, ora resta solo Morata' in riferimento averso l'Inter. E ancora 'Sow in bilico. Tensione Lazio, Sarri non ci sta:Zakharyan'. Infine 'Tuttosport' che apre con '...Morata esono i due maggiori indiziati a sbarcare nella Capitale. Mourinho, allenatore ... Roma,Sabitzer: il Bayern ha stretto già l'accordo con un altro clubNon sarà la Roma ad ...Gli altri nomi presenti sulla lista di Marotta sono quelli di, Taremi, Morata, Retegui e Zapata.

Inter, se salta Scamacca chi prendi Due nomi (e mezzo) per l'attaccante che ancora non c'è La Gazzetta dello Sport

E se dovesse saltare la trattativa Scamacca È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i tifosi dell'Inter, considerato il deciso inserimento dell'Atalanta nella corsa all'attaccante del ...Nel futuro di Beto c’è l’Inter L’attaccante dell’Udinese piace ai nerazzurri in caso di mancato arrivo di Scamacca Gazzetta.it ha aggiornato sulle possibili mosse per l’attacco dell’Inter. Beto conti ...