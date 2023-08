Scamacca | nuova offerta dell’Inter La proposta al West Ham

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'Inter si muovemente per Gianluca. Aumentata l'alHam, tutto dipende ora dai club. MOSSA – 24 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus per Gianluca. L'Inter avanza nella trattativa con ilHam, c'è già l'accordo con il giocatore che è totalmente aperto alla possibilità di tornare in Italia vestendo la maglia nerazzurra. Secondo Fabrizio Romano la buona riuscita dell'operazione dipende ora dai club e dai negoziati che si svolgeranno.