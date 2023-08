Scamacca | la decisione dell’Inter dopo l’inserimento dell’Atalanta

(Di venerdì 4 agosto 2023) Anche l’Atalanta si è inserita nella trattativa per Gianluca, attaccante di proprietà del West Ham nel mirino. SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Gianlucaha detto sì all’Inter. Tuttavia nella trattativa col West Ham per l’attaccante si è inserita l’Atalanta. Questa concorrente consente al club inglese di mantenere alto il prezzo per il giocatore. La società meneghina ha così dovuto aumentare l’offerta iniziale portandola a 24 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Il sì dell’italiano gioca a favore del club milanese. Si deve però capire se gli inglesi accetteranno la nuova offerta o se l’Inter dovrà salire intorno a 25 milioni più 5 di bonus per chiudere la trattativa in breve tempo. Fonte: GianlucaDiMarzio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Il punto sull'attacco Dopo aver valutato diversi profili (come Morata e), la Roma ha virato connegli ultimi giorni su ...Una, quella di Mou, che non ha quindi nulla a che fare con le decisioni sul futuro in ... tutti a parametro zero, ma Mou vorrebbe un attaccante che, sfumato, lo Special One ha ...: l'Inter supera la concorrenza della Roma La dirigenza interista è al lavoro per ... Dopo l'addio di Dzeko, la telenovela legata a Lukaku e ladei nerazzurri di mettere sul mercato ...

Calciomercato, Inter: Sommer, Samardzic e Scamacca ad un passo. Atalanta, ecco De Ketelaere Corriere della Sera

Gianluca Scamacca ha comunicato al West Ham la decisione di sposare la causa interista. Dal canto suo, Beppe Marotta è salito a quota 25 milioni di euro, come riporta oggi il Corriere della Sera. 'Pro ...Ci sono novità su più fronti in casa Inter: Scamacca lancia segnali inequivocabili mentre per Sommer siamo alle battute finali ...