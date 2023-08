Scamacca | Inter ferma a una cifra | c’era una strategia con… Correa

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nuovi aggiornamenti sul fronte. I nerazzurri di Milano non vanno oltre i 25 milioni di base fissa offerti al West Ham. Occhio aLA SITUAZIONE ? Frenata sucon l’Atalanta che sta tentando il sorpasso sull’. Alfredo Pedullà aggiorna così su Twitter: «: l’si èta a 25 e non va oltre. Laera: prendere due attaccanti trovando una soluzione perche è assolutamente sul mercato. Ora l’Atalanta può spingere fino in fondo per, senza escludere De Ketelaere (in attesa del suo sì)».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...