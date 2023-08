Scamacca in Serie A | ma non all’Inter | sorpasso inaspettato | tutti spiazzati

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il futuro disembra essere inA, ma è ancora un mistero quale sarà la squadra che riuscirà a riportare in Italia l’ex bomber del Sassuolo. Il Milan sembra essersi chiamato fuori dopo l’acquisto di Hojlund. La Roma, alle prese con la trattativa per Marcos Leonardo, sembra tentennare. L’Inter è stata la prima a piazzare un affondo deciso: offerta da 22 milioni, lontana dalla richiesta del West Ham, ma anche l’unica proposta sul piatto per un calciatore destinato alla partenza. O almeno l’unica proposta fino a oggi. Nelle ultime ore, infatti, una nuova squadra del campionato italiano ha manifestato il proprio reale interesse per Gianlucaeffettuando unche rischia di risultare vincente. L’Atalanta suIn vista della successiva cessione ...

...o Beto qualora non si dovesse concretizzareQualora non si dovesse concretizzare, ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora inA CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE YLBER ...... altra grande realtà del campionato diA orfana di Rasmus Højlund e bisognosa di rinforzi ad ...pretese del club inglese cedente per innalzare ulteriormente le valutazioni di mercato di. ...Manca poco all'inizio del campionato diA, ma proseguono le voci di calciomercato. Secondo il ... Gianluca, in partenza dal West Ham , potrebbe approdare all'Inter (63%) o alla Roma (36%)...

Scamacca vicino all'Inter: il West Ham individua il sostituto (che ... 90min IT

L'obiettivo dell'Inter Gianluca Scamacca continua ad essere al centro delle voci del calciomercato, con l'Atalanta che non molla il giocatore ...Scamacca Atalanta – Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è sicuramente quello di Gianluca Scamacca, attaccante italiano che dopo la parentesi al West Ham, vorrebbe tornare a giocare in Ser ...