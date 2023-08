Scamacca | Atalanta ottimista ma Inter c’è! Un fattore decisivo – Sky

...45 Roma, dal Nottingham Forest 25 milioni per Ibanez 13:48 Morata chiude alla Roma: "Al momento non è un'opzione" 12:35 Inter, nuova offerta al West Ham per11:18, si aspetta la ...In attesa di chiudere per il prestito di Charles De Ketelaere , l'sembra intenzionata a entrare in concorrenza con l'Inter per Gianluca. Quest'ultimo è uno degli attaccanti più chiacchierati del calciomercato italiano, ma finora ancora non si è ...De Ketelaere -: a che punto siamo . Tre milioni più altri ventitrè .alla corte di Gasp: si può . Il doppio affondo che imbarazza le milanesi . L'addio a Hojlund, un punto di ...

L'Atalanta piomba su Scamacca, offerta sopra ai 30 milioni: Inter sorpassata La Gazzetta dello Sport

E se dovesse saltare la trattativa Scamacca È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i tifosi dell'Inter, considerato il deciso inserimento dell'Atalanta nella corsa all'attaccante del ...PISTA MAI MOLLATA - Il capitolo attaccanti per l’Inter non è ancora chiuso, anzi. Scamacca si allontana per l’Atalanta e ritorna di nuovo in scena Balogun. Ne parla Manuele Baiocchini a Sky Sport 24: ...